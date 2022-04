Bereits im Juni letzten Jahres fiel der Startschuss für den Aktionsplan „Schule auf Esskurs“. Dabei möchte die Verbraucherzentrale Schüler, Lehrer und Eltern motivieren, die Verpflegungssituation an ihrer Schule zu verbessern: „In Zeiten des steigenden Ganztagsangebotes ein wichtiges Thema, denn viele Schüler essen einfach zu viel, zu fett und zu viel Süßes,“ betonte Annette Liebner von der Verbraucherzentrale Osnabrück bei der Übergabe der Urkunde. Der Schülerfirma sei es unter der Federführung ihrer Lehrerinnen Barbara Hofmann und Silke Rüdiger eindrucksvoll gelungen, das Speisen- und Getränkeangebot zu verbessern: „Sie haben durch die Wiederaufnahme des Kioskangebotes mit selbst zubereiteten Snacks überzeugt und damit die Chance wahrgenommen, das Schulleben positiv zu beeinflussen“, unterstrich die Ökotrophologin.

Bei der Aktion geht es nicht um einen Wettstreit der Schulen, vielmehr standen erfolgreiche Bemühungen im Veränderungsprozess im Mittelpunkt, wobei sich die Initiatoren als Mittler verstehen, um das Angebot in der Schule ernährungsphysiologisch zu optimieren. Verbunden mit einem herzlichen Glückwunsch, spornte Liebner die Schülerfirma an, sich auch an der nächsten Runde des Projektes zu beteiligen, um möglichst einen zweiten Stern zu erkochen.

Neben Schulleiter Joseph Schwöppe würdigte auch Barbara Hofmann den Erfolg der Schüler. Als weitere Schritte kündigte sie gemeinsame Fortbildungen mit den Eltern sowie eine Projektwoche mit den Schwerpunkten Fitness und Gesundheit an, um die Thematik weiter zu vertiefen.

„Ihr könnt auf eure Leistung stolz sein“, bekräftigte Majerski. Er würdigte nicht nur den Erfolg des Projektes, sondern auch das neue Outfit der Schülerfirma und die Bereitschaft, sich über den Schulalltag hinaus im Cateringbereich einzusetzen. Anerkennende Worte auch von den Elternvertretern Birgit Lucht und Stephan Spieß, die sich insbesondere darüber freuten, dass die Lehrer mit ihrem Engagement über den Tellerrand hinwegschauten und den Schülern das wichtige Thema Ernährung vermittelten.