Norbert Wemhoff, Geschäftsführer des Klinkverbundes, stellte die Schwerpunkte vor, die in St. Raphael gesetzt werden. Neben der Grundversorgung sind dies die Toraxchirurgie, Gynäkologie und natürlich die Hospizarbeit mit der Palliativstation.

"Wir sind gut aufgestellt. Handlungsbedarf gebe es noch im Operationsbereich. Ein neuer OP-Saal soll errichtet werden. Und dafür ist natürlich die finanzielle Hilfe des Landes notwendig. St. Raphael sei beispielhaft für ein Krankenhaus im ländlichen Raum, sagte der 1. Kreisrat Dr. Reinhold Kassing. Gerade die Palliativmedizin habe eine Leuchtturmfunktion, meinte Kassing, der seit kurzem auch Vorsitzender des Spes-Viva-Fördervereins ist. Generell spiele der Gesundheitsbereich in der Osnabrücker Region auch eine wichtige wirtschaftliche Rolle, so der Kreisrat.

Der ärztliche Direktor Prof. Dr. Winfried Hardinghaus und Dr. Jürgen Wilmsen-Neumann berichteten über die Arbeit von Spes Viva. Das Krankenhaus St. Raphael ist Palliativstützpunkt für Stadt und Landkreis Osnabrück. Wichtig sei, dass nach der Anschubfinanzierung auch künftig Gelder bereitgestellt würden, um die Hospizarbeit zu unterstützen, betonten beide. Ehrenamtlich Tätige engagieren sich zudem für diese Aufgabe. Ebenso wichtig sei es, Netzwerke zu bilden, um die Arbeit der verschiedenen Einrichtungen zu koordinieren, sagte Wilmsen-Neumann.

"Es gibt einen Wettbewerb im Gesundheitswesen. Das ist nicht zu vermeiden", so Christine Hawighorst. Aufgabe der Politik und ihres Ministeriums sei es aber auch, darauf zu achten, dass die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum gesichert sei. "Da muss man dann auch einmal ein ,P' vorsetzen." Um die Zukunft von Einrichtungen zu erhalten, seien gemeinsame Konzepte und eine Zusammenarbeit von Krankenhäusern entscheidend. Diese müssten sich ergänzen und dürften nicht direkt miteinander konkurrieren. Mit dem Klinikverbund und der Schwerpunktbildung sei eine gute Lösung gefunden worden. Die Politik habe die Bedeutung der Hospizarbeit und der Palliativmedizin erkannt. "Das sind Themen, die die Menschen bewegen", so die Staatssekretärin. Ziel sei es, noch in diesem Jahr in Niedersachsen ein flächendeckendes Angebot an Palliativmedizin zu schaffen. Das sei auch eine Antwort auf die aktive Sterbehilfe, wie sie in den Niederlanden praktiziert we rde. Winfried Hardinghaus betonte in diesem Zusammenhang: "Der Tod ist keine Niederlage." Es gehe darum, dass Menschen in Würde und ohne Schmerzen sterben könnten.