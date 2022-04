Den besseren Start erwischte in dieser Toppartie Fünfter gegen Erster Meppen, das in der 6. Minute 4:1 in Führung ging. Nachdem Heike Koch, Nicole Alschner und Sonja Berkenkamp in der 12. Minute den 4:5-Anschluss hergestellt hatten, entwickelte sich eine ansehnliche Spitzenbegegnung. Meppens Spiel auf die baumlange Kreisläuferin unterband Tanja Aberle, die früh angriff. Einzig der bewegliche Rückraum mit Marlin Radtke (5 Tore) und Anja Brinkhues (8) mit knallharten Würfen entpuppte sich als scharfe Waffe der Gäste. '"'Die beiden sind einfach nicht auszuschalten und haben Meppen im Spiel gehalten'"', so Mosel. Bohmte war nun im Spiel und ebenbürtig. Mit hoher Laufbereitschaft und flüssigem Kombinationsspiel, angetrieben von einer überragenden Sonja Berkenkamp, blieb der TV 01 dran und lag nur ein Tor zurück. Einzig die vielen unnötigen Ballverluste störten. '"'Das kann bei unserem schnellen Spiel schon vorkommen'"', hatte auch Mosel die Fehlerquelle ausgemacht und in der Halbzeitpause angesprochen, in die es beim Stand von 11:13 ging. '"' Es gab bis auf die Ballverluste nicht viel zu bemängeln in unserm Spiel,'"' kam nicht nur der Trainer sondern auch seine Schützlinge frohen Mutes aus den Kabinen zurück. Doch In der zweiten Hälfte fand Bohmte nur schwer ins Spiel, musste eine 16:12-Führung hinnehmen und vergab zudem zwei Strafwürfe. Eine Initialzündung waren dann die drei Tore von Alschner und Berkenkamp binnen zwei Minuten zum 15:16-Anschluss. Die Heimischen, nun angefeuert von 80 Fans, liefen zur Höchstform auf. Zwar konterte der Gegner zum 18:15 (48.), aber Bohmte war am Drücker. Mit fünf Toren in Folge wurde aus dem Rückstand in der 56. Minute eine 19:18-Führung. Einige Meppener verloren ihre Besonnenheit und legten sich mit den Schiris an. Die Folge waren drei Zeitstrafen, so dass Meppen das Spiel in Unterzahl zu Ende bringen musste. Dennoch drehte der Gast noch einmal das Ergebnis und führte in der 58. Minute 20:19. Alschner erzielte postwendend den Ausgleich, im Gegenzug fiel das 21:20.

In der Schlussminute überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst schaffte Sahra Delgado-Köppe den erneuten Gleichstand, aber der Gegner hatte in den letzten 30 Sekunden den Ball. Den luchste Heike Koch ihm ab und eröffnete einen Tempogegenstoß, den erneut Delgado-Köppe vier Sekunden vor Abpfiff mit dem 22:21-Siegestreffer abschloss. Daraufhin brachen die Dämme, die Halle stand Kopf, minutenlanger Beifall verabschiedete die Spielerinnen in die Kabine. '"' Ich bin völlig fix und fertig und kann das Spiel noch gar nicht analysieren, nur soviel ,daß wir uns diese beiden Punkte wahrlich verdient haben, '"' so Mosel kurz nach Spielende. So sind dann auch die vielen Freudentränen nicht nur bei den Akteuren erklärlich!

Bohmte spielte mit folgender Mannschaft:

Conny Engemann und Tanja Bunselmeyer im Tor;

Yvonne Latus, Claudia Friedrich, Kerstin Gärthöffner (je 1), Tanja Aberle (2), Nicole Alschner (7/1), Heike Koch (3/2), Heike Bunselmeyer, Sonja Berkenkamp (je 3), Sandra Meißner und Sahra Delgado-Köppe (4/1)