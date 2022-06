Im Rahmen der Flurbereinigung Bockraden würden die Landstreifen der Gemeinde übertragen, berichtete Bürgermeister Markus Frerker in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Frerker dankte ausdrücklich der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung für ihr Entgegenkommen.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat einen Vertrag mit dem Sportverein Fortuna Eggermühlen. Der Vertrag autorisiert den Verein, sein Clubheim wieder aufzubauen, das im Besitz der Gemeinde ist. Die Vereinbarung ist eine Voraussetzung für Fortuna, um beim Landessportbund Fördermittel für den Wiederaufbau einzuwerben. Kürzlich hatte das Vereinsheim bei einem Feuer großen Schaden genommen.

Die Entschädigungssumme aus der Feuerversicherung will die Gemeinde komplett für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen. Frerker zeigte sich sehr angetan von den Bauplänen des Sportvereins. Er bat um Verständnis dafür, dass das bürokratische Prozedere rund um den Versicherungsschaden und die Anträge auf Fördergeld Zeit kosten und die Beseitigung der Ruine als Schandfleck mitten im Ort hinauszögern.

Einig war sich der Gemeinderat auch darüber, ein Grundstück von etwa 8000 Quadratmeter Größe an die Nachbargemeinde Kettenkamp abzugeben. Die Abtretung ergab sich aus einer Bereinigung der Grenzlinie zwischen den Gemeinden, die bisher zum Teil mitten durch die Bockradener Straße hindurch verlief. Am Bruchweg sah es ähnlich aus.

Dies hatte zur Folge, dass beide Gemeinden gemeinsam die Straßenbaulast trugen. Die wiederum führte zu unnötigen bürokratischen Komplikationen und Mehrarbeit: Um etwa eine Straßenreparatur in Auftrag zu geben, mussten beide Gemeinden gemeinsam aktiv werden. Eggermühlen geht davon aus, dass Kettenkamp den Gebietsverlust bald ausgleichen wird.

Andreas Böhmann kann am Sitz seiner Musikagentur im Gewerbegebiet anbauen und sein Grundstück dafür bis in die Nähe der Schutzzone am Eggermühlener Bach nutzen, beschloss der Gemeinderat außerdem. In der Vergangenheit war aus Sicht der Genehmigungsbehörde der Randstreifen des Gewerbegebiets zu dieser Zone von der Bebauung ausgenommen. Mithilfe der SPD-Politiker Werner Lager und Rainer Spiering führte die Gemeinde eine Klärung herbei, von der bereits das Unternehmen M+K-Fördertechnik profitiert hat.