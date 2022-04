Ein kleines Kunstwerk mit der „Arche Noah“ überreichten Mädchen und Jungen zur offiziellen Eröffnung der Tagesstätte an Leiterin Heike Rohe. FOTO: Klaus Dieckmann Vermischtes „Ein Ort des fröhlichen Spielens und Lernens“ 20.09.2009, 22:00 Uhr

„Unsere Arche Noah macht sich jetzt auf den Weg“, sagte Heike Rohe, Leiterin der neuen Tagesstätte mit Krippe und Kindergarten an der Von-Steuben-Straße in Sögel. Passend dazu hatten Mädchen und Jungen gemeinsam mit dem Elternbeirat ein kleines Kunstwerk gebastelt, das Arche, Tiere und Regenbogen zeigt. Zur offiziellen Eröffnung der Einrichtung am Wochenende überreichten Kinder das Bild an Rohe.