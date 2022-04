Der Angeklagte war vom Amtsgericht Bersenbrück zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Zuvor hatte er bereits gehäuft wegen ähnlicher Delikte in erster Linie das Amtsgericht Bersenbrück beschäftigt. Während eines Freigangs aus einer Justizvollzugsanstalt, wo der 38-Jährige wegen einer fast identischen Tat einsaß, war er am Vormittag des 30. August vergangenen Jahres nach Bramsche gereist und hatte dort in der gemeinsam genutzten Wohnung seine Freundin mit zwei Männern zechend angetroffen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der Angeklagte, die Frau „massivst“ geschlagen haben. Nachdem er am Nachmittag in die Haft zurückgefahren war, meldete sich die Frau bei der Polizei. Sie hatte geschwollene Augen und Prellungen am ganzen Körper. Aus Angst vor dem Angeklagten erstattete sie aber keine Anzeige. Dennoch verurteilte das Amtsgericht Bersenbrück den Angeklagten.