Highlights der Ausstellung sind vor allem die Schmuckstücke aus der Bronzezeit wie etwa der Loruper Goldfund und die Tutuli, kleine Bronzehütchen, die auf die Kleidung aufgenäht wurden. Und da viele Schmuckstücke wie diese an der Kleidung befestigt wurden, liegt es nahe, auch die Geschichte der Mode in dieser Schau zu thematisieren. ,,Es ist ein interessantes, aber auch sehr weitläufiges Thema, weshalb wir uns, zumindest was die Volkstrachten angeht, völlig auf das Emsland beschränken", erläutert Ausstellungsmacherin Silke Surberg-Röhr das Konzept. Bei der Kleidung der Frühgeschichte sei dies ungleich komplizierter, da es im Emsland keine textilen Funde gebe, auf deren Grundlage man eine Rekonstruktion wagen könnte. Da helfe nur der Blick ,,über den Tellerrand" hinaus in benachbarte Regionen.

Um den weiten Bogen zwischen Schmuck und Kleidung aus archäologischen Epochen zum emsländischen Trachtenschmuck und der Trachtenkleidung zu schlagen, habe man sich für einen schlaglichtartigen Überblick über die Kostümgeschichte entschieden. Nicht ganz einfach sei die Beschaffung der Exponate dazu gewesen, sagt Dieter Röhr. ,,Wir sind so manchen Kilometer durch die Republik dafür gefahren und sind erfreulicherweise gerade bei Privatleuten auf viel Entgegenkommen gestoßen", zeigt er auf diverse Kleidungsstücke und Familienschmuck, den sie leihweise zur Verfügung gestellt haben.

Bis zur Eröffnung der Ausstellung am Pfingstwochenende sind noch einige Figuren zu bekleiden und Vitrinen zu bestücken. ,,Am Pfingstsamstag und -Sonntag sind die Bürger dann herzlich eingeladen, nicht nur die Ausstellung anzuschauen, sondern auch eine ,,mittelalterliche Schneiderei" und das Färben von Stoffen zu beobachten", so Dr. Kaltofen. An dem Wochenende werden Anharad Beyer und Andrea Sturm vom Ensemble ,,Rete Amicorum" aus Aachen im Museum zu Gast sein und die Ausstellung, die bis zum 12. Oktober zu sehen ist, mit ihren Vorführungen um eine weitere Attraktion bereichern.

Ende Juli kommt dann ein ,,römischer" Gemmenschneider ins Museum, und im August findet wieder das große Museumsfest statt, das unter dem passenden Motto ,,Schmuck und Kleidung" steht.