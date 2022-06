Doch wenn die Not groß ist, sind oftmals auch die Helfer in der Nähe und bereit sich zu engagieren. So spendete jetzt die Sparkasse Osnabrück spontan 4000 Euro, damit der DRK-Kreisverband ein großes Zelt anschaffen kann. Das im Jugndcamp genutzte, das vom DRK-Ortsverein Venne zur verfügung gestellt wurde, ist bei dem Unwetter völlig zerstört worden.. Die Sparkasse hat einen beonderen Notfonds, aus dem entsprechende Gelder kurzfristig entnommen werden können. Bad Essens Filialleiter Andreas Hoffmeier war gestern vor Ort am Rabber Kirchweg in Brockhausen und überreichte den DRK-Kreisverbandesvorsitzenden den smbolischen Scheck.

Es hätte alles noch weitaus schlimmer kommen können, aber auch so ist die Schadensbilanz nach dem Unwetter vom Dienstagabend umfangreich genug. Bäume auf der Ippenburg sowie die Schaugärten (die aber nach wie vor an den Wochenenden besichtigt werden können und weiter viele lohnende Anblicke bieten) wurden ebenso in Mitleidenschaft gezogen wie die Paracelsus-Wiehengebirgsklinik in Hüsede, wo es im angrenzenden Wald reichlich "Bruch" gab und auch die Kastanienallee an der Zufahrt nicht unbeschadet davon kam. Kommentar der Leitung: "Gut, dass das Unwetter gerade zur Abendbrotzeit kam und sich niemand draußen befand".

Lkw-Auflieger auf einem Firmengelände in Dahlinghausen waren der Wucht des Sturmes ebenso wenig gewachsen wie 100-jährige Buchen und andere Bäume auf dem Kalbsiek im Bereich Hüsede/Linne. Betroffen jeweils ein verhältnismäßig schmaler Streifen, während es in kurzer Entfernung zwar Regen und Windböen registriert wurden – aber keinerlei Schäden.

Das Unwetter fand auch in der Sitzung des Bohmter Gemeinderates am Mittwochabend Erwähnung. In seinem Verwaltungsbericht sprach Gemeindedirektor Ernst Busse die Sturmschäden an. Demnach wurden insgesamt 64 Bäume in Mitleidenschaft gezogen, die zum Teil auch Straßen – vornehmlich in der Bohmterheide – blockierten. Landwirte waren schnell mit Schleppern und Motorsägen zur Stelle, standen den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Bauhofes, dessen Mitarbeiter mit der endgültigen Räumung noch einige Tages beschäftigt sein werden, zur Seite.