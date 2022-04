Die Besucher im Saal Tönsmeyer in Brockhausen hatten es schon lange geahnt - jetzt wissen sie es: Ein Kommunalpolitiker, ein Ortsvorsteher zumal, hat es wirklich nicht leicht. Wenn zum beruflichen Stress privater Ärger hinzukommt und der geplagte Mann auch noch die Erinnerung an die vergangenen fünf Jahre verliert, ist das Chaos nicht mehr abzuwenden.

Was in einem solchen Fall passieren kann, schildert Autor Bernd Gombold in dem Dreiakter '"'Die Gedächtnislücke'"'. Die Laienspielgruppe Hüsede setzte diesen Schwank jetzt überzeugend und mit großem Engagement in Szene.

Das Publikum belohnte die hervorragende Aufführung bei der Premiere im Rahmen des Hüseder Winterfestes mit viel Applaus. Spielleiter Mike Eickhof hatte zu Beginn des Abends noch die Hoffnung geäußert, dass der Beifall auch an den Stellen gespendet würde, wo ihn die Theatergruppe erwartete. Eine unbegründete Befürchtung: Die Pointen saßen; das Timing stimmte exakt. In dem Stück tritt ohnehin eine Reihe von Figuren auf, die '"'dankbares Futter'"' für jeden (Hobby-)Schauspieler sind. Etwa Amtsdiener Sepp. Ein Charakter, der es faustdick hinter den Ohren hat und an den humoristischen Verwicklungen nicht ganz unbeteiligt ist. Oder die naive Heiratskandidatin Rosalinde, die am Schluss denn doch noch einen Mann abkriegt - wenn auch nicht den, den sie eigentlich angeln wollte. Zur Handlung: Ortsvorsteher Franz Kübele, ehemals Postbote und seit fünf Jahren verantwortlich in der Kommunalpolitik, versucht es allen Ortsbewohnern recht zu machen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Folge: Stress und Magenprobleme. Sekretärin Hannelore hat deshalb stets Pillen gegen verschiedene Wehwehchen parat: rote, gelbe, grüne und blaue. Als Kübele seinen Hochzeitstag vergisst, ist Gattin Helene mächtig sauer. Auftakt zu Irrungen und Wirrungen. Das Ehepaar von Silberstein, zugezogen aus der Stadt, beschwert sich ständig über das Läuten der Kirchturmglocken, über Hähnekrähen und die lautstarke Blaskapelle, die für eine Wettbewerb üben muss. Pech für Kübele. Seine Frau ist Vorsitzende des Pfarrgemeinderates und will, dass die Glocken weiter läuten. Sein bester Kumpel Anton ist außerdem noch Leiter der Blaskapelle und Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Z 212.