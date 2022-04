Für mindestens sechs Stunden kehrt dann ein wenig WM-Glanz in Bohmte ein, denn beim Erstligisten stehen die WM-Helden von Köln, Rechtsaußen Florian Kehrmann, der Kapitän der deutschen Nationalsieben, Markus Baur, und Kreisläufer Christian Schwarzer unter Vertrag. Klar war bereits im Vorfeld, dass im Vorverkauf sämtliche 350 Eintrittskarten binnen kürzester Frist an den Mann (oder an die Frau) gebracht wurden. '"'Es geht nichts mehr, die Halle ist bis unters Dach voll'"', so Wiebusch erfreut über die große Nachfrage.

Lemgos sportlicher Leiter und Trainer Volker Zerbe, der selbst 586-mal für Lemgo in der Bundesliga spielte und zudem 284-mal international mit dem Bundesadler auf der Brust für Deutschland im linken Rückraum auflief, sagte den Wittlagern zu, dass er bis auf die verletzten Daniel Stephan und Michael Hegemann mit kompletten Kader auflaufen wird.

Der TBV Lemgo siegte im jüngsten Pflichtspiel am Dienstag bei Eintracht Hildesheim sicher mit 37:30-Toren und hält als Siebter weiterhin Kurs auf die Europapokalplätze.

Die Punktspielpause in der Bundesliga wird nun zu einem Freundschaftsspiel in Bohmte genutzt. In der ersten Hälfte läuft die eingespielte Bohmter Landesliga-Sieben unter Leitung von Trainer Michael Greve auf. Im zweiten Durchgang gibt es dann ein Wiedersehen mit ehemaligen TV-01-Spielern, die inzwischen in anderen Vereinen aktiv sind. Zu nennen sind Rechtsaußen Nils Mosel, der seine Tore bei der SG Diepholz/Barnstorf in der Regionalliga wirft, sowie das Quartett aus Bissendorf mit Torhüter Olaf Baum, Abwehrchef Frank Koch, Linksaußen Daniel von Rekowski, sowie Rückraumspieler Alex Kleimann. Vom Oberligisten TuS Wagenfeld haben Rechtsaußen Sören Lahrmann und Marc Sandkühler ihre Zusage gegeben. Alex Volsdorf, in Diensten des Landesligisten OSC Osnabrück, vervollständigt das Team ehemaliger TV-01-Handballer.

Gecoacht wird diese Sieben von Ex-Trainer Lars Mosel, der bekanntlich beim Oberligisten TV Bissendorf-Holte das Sagen hat. Erst in letzter Minute wird sich Torhüter Armin Wegner entscheiden, ob er sich beruflich frei machen kann.

'"'Ich muss mich bei den Spielern und den Vereinen herzlich bedanken, die für große Bereitschaft zur Unterstützung gezeigt haben'"', richtet sich der Dank der TV- 01-Macher an die neuen Vereine. So zeigt aber auch die Verbundenheit mit dem TV 01. '"'Das wird sicherlich für manchen unserer Spieler das Highlight seiner Karriere sein. Denn wann hat man schon einmal die Möglichkeit, sich mit den Assen Kehrmann, Baur, Schwarzer oder den übrigen Nationalspielern im Kader des TBV zu messen'"', setzt der Handballchef darauf, dass sich jeder TV-01-Akteur zerreißen wird.