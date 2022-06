Erster Kreisrat Reinhard Winter zeigte sich stolz, weil es gelungen ist, die Ausstellung aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde in Münster in die Kreisstadt zu bekommen. Was das Thema Indianer mit der Archäologie im Emsland zu tun hat, erschließt sich den Besuchern schnell: Die Jägervölker der Frühzeit in Europa sahen sich ebenso wie die Indianer in ihrem Alltag vor die gleichen Probleme gestellt. Die Menschen entwickelten ähnliche, manchmal auch unterschiedliche Lösungen, wie man im Vergleich zwischen Sonderausstellung und Dauerausstellung sehen kann.

„Ziel ist es zu zeigen, was sich in der indianischen Kultur durch Kontakt mit den Europäern verändert hat“, sagt die Leiterin des Kulturamtes beim Landkreis Emsland, Dr. Andrea Kaltofen. „Wir wollen auch ein bisschen über die Klischeebilder hinausschauen.“ Museumsleiterin Silke Surberg-Röhr betont, dass es sich um authentisches Material handelt. Fotos, Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Werkzeuge und Waffen zeigen, wie die Indianer der Prärie zwischen der Mitte und dem Ende des 19. Jahrhunderts ausgestattet waren.

Die bis zum 5. Oktober laufende Ausstellung hat ein reichhaltiges Rahmenprogramm, das bereits am Sonntag, 18. Mai, dem internationalen Museumstag, mit zwei Führungen durch die Ausstellung „Indianer! Mythos und Wirklichkeit“ um 14 und 16 Uhr beginnt. Dann sollen auch echte Indianer zu Gast sein, die mit Kindern in der Indianerwerkstatt basteln. Unterschiedliche Indianerkulturen werden am Sonntag, 2. Juni, ab 15 Uhr bei einer Führung vorgestellt. Ein Indianerlager gibt es am 14. und 15. Juni jeweils von 14 bis 18 Uhr, und vom 14. bis zum 17. Juni läuft die Ferienwerkstatt Indianer in Kooperation mit der Kunstschule, Anmeldung, Tel. 05931/7575. Im Juli und August gibt es jeweils mittwochs um 15 Uhr öffentliche Führungen für Feriengäste. Einen Vortragsabend „Der Weg der Perle von Europa nach Nordamerika“ mit Margret Zalfen gibt es am 19. Juni, 19.30 Uhr.