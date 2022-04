Für das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude geht an diesem kühlen und sonnigen Vormittag ein Traum in Erfüllung, auf dessen Verwirklichung sie 29 Jahre lang hingearbeitet haben. "The Gates" ist ihre erste realisierte Arbeit in ihrer Heimatstadt New York.

Auf einem 36,8 Kilometer langen Wegegeflecht quer durch alle Zonen des Central Parks haben Christo, Jeanne-Claude und ihre 640 Helfer in den letzten Wochen über 7500 rechteckige und orange lackierte Tore aufgestellt. Ein gigantisches Unterfangen. Die verarbeitete Stahlmenge entspricht zwei Dritteln des Pariser Eiffelturms. Einem exakt ausgearbeiteten Masterplan folgend, errichteten die in Achterteams aufgeteilten The-Gates-Aktivisten die 4,87 m hohen und zwischen 1,68 m und 5,48 m breiten Tore.

Doch zurück an die Südostecke des Central Parks. Nach und nach treffen jetzt auch die Helfer ein, ausgerüstet mit langen, an Enterhaken erinnernden Teleskopstangen. Noch ruhen die safranfarbenen Stoffbahnen in ihren Hüllen unterhalb der horizontalen Torstangen. Umjubelt von hunderten Parkbesuchern, beginnen die Teams mit dem Entrollen der Stoffbahnen. Ein entschlossenes Reißen an der Schlaufe genügt, und das 2,13 lange, vorhangartige Gewebe flattert frei im Wind. Die herunterfallenden Schutzhüllen und Papprollen werden ebenso schnell entsorgt. Wie in einer Prozession bewegt sich die Menge jetzt durch den Park, nach und nach entfaltet sich Stoffbahn für Stoffbahn.

Auf einer Pressekonferenz im Metropolitan Museum betonten das Künstlerpaar und New Yorks Bürgermeister Michael R. Bloomberg die private Finanzierung des Projektes. Christo und Jeanne-Claude haben das Budget von 21 Millionen US-Dollar vorfinanziert und hoffen nun, durch den Verkauf von Zeichnungen, Fotografien und signierten Plakaten die Summe wieder zu erwirtschaften. In Bloomberg fand das bekannte Künstlerpaar erstmals einen Fürsprecher in der New Yorker Stadtverwaltung.

Mittlerweile sind fast alle Stoffbahnen entrollt. "The Gates" sieht tatsächlich so aus wie auf Christos Zeichnungen - die Umsetzung ist absolut perfekt. Der safranfarbene Stoff ist transparent, schimmert je nach Licht- und Schattensituation in den unterschiedlichsten Farbtönen, er wirft Falten, bläht sich wie ein Segel auf. "The Gates" windet sich wie ein organisches Gebilde durch den Park: über Hügel und Brücken hinweg, vorbei an Wasserflächen, durch stille Winkel und entlang beliebter Laufstrecken.

New York, Central Park: The Gates. Bis 27. Februar. Info: www.christojeanneclaude.net; www.centralparknyc.org.