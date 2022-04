Selbst gebastelte Laternen hatten die kleinen Gäste aus der Vorschulgruppe des Kindergartens St. Marien zu ihrem Besuch in der Seniorenresidenz Westerfeld mitgebracht. FOTO: Stefanie Hiekmann Vermischtes Ein Erlebnis für Alt und Jung 16.11.2009, 20:00 Uhr

Der erste Donnerstag im Monat ist in Rulle ein besonderer Tag – sowohl für die Vorschulkinder aus dem Kindergarten St. Marien wie auch für die Tagesgäste aus der Seniorenresidenz Westerfeld. Seit gut einem Jahr bereitet jeweils eine der beiden Gruppen am besagten Donnerstag ein Thema vor, das dann gemeinsam erlebt wird. Diesen Monat ging es am Beispiel von Sankt Martin um das Thema Teilen.