Hummeldorf wies darauf hin, dass die Bevölkerung von Anfang an in die Planungen einbezogen worden sei. So habe der Arbeitskreis in vier Sitzungen wichtige Anregungen und Vorschläge in die Planungen eingebracht. „Das Ergebnis ist heute ein echtes Schmuckstück im Zentrum unserer Gemeinde“, unterstrich der Samtgemeindebürgermeister die neue Situation.

Ins Schwärmen geriet auch Bürgermeister Georg Holtkötter. „Unsere neue Prachtstraße bietet Bürgern und Gästen ein besonderes Flair.“

Der Realisierung sei eine langjährige Diskussion über die Gestaltung beziehungsweise die Schaffung eines Ortskernes in Spelle vorausgegangen, erläuterte Holtkötter den Vorlauf. Bereits Anfang der 90er-Jahre wurden demnach die ersten Planungen zur Ortskernentwicklung erstellt und laufend durch Gutachten, Verkehrsanalysen und Konzepte ergänzt. Mit dem Bau der Umgehungsstraße sei dann letztlich die zentrale Voraussetzung für die Neugestaltung der Hauptstraße geschaffen worden.

„Ich habe inzwischen viel Zustimmung und positive, ja begeisterte Äußerungen gehört“, erklärte Holtkötter und ging auf Details ein. Durch die Pflasterbauweise in modernen, nuancierten Farbtönen erhalte die Straße einen exklusiven, repräsentativen Charme. Der niveau- beziehungsweise höhengleiche Ausbau ermögliche eine barrierefreie Überquerung und Benutzung für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator und Gehhilfen sowie insbesondere auch Eltern mit Kinderwagen. Die Aufenthaltsqualität werde vor allem für Fußgänger enorm erhöht. Insgesamt habe die Gemeinde rund 720000 Euro investiert.

Dank sagte Holtkötter den Planern und den bauausführenden Firmen. Dank galt aber insbesondere auch den Anliegern sowie den Anwohnern der benachbarten Straßen, die im Lauf der Bauarbeiten einige Beeinträchtigungen geduldig ertragen hätten.