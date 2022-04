'"'Lassen sie uns gemeinsam das neue Jahr in einem Klima des Vertrauens, der Hilfsbereitschaft, des gegenseitigen Respekts und ohne Vorurteile beginnen.'"' Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister August Roosmann '"'seine'"' Mitbürger: '"'Was sind unsere kleinen Gemeinden ohne das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder unserer Vereine und Verbände?'"', fragte er weiter und begrüßte besonders die Vorstandsmitglieder aller Messinger Vereine.

Die Antwort auf seine Frage lieferte Roosmann bei seinem Jahresrückblick gleich mit und präsentierte ein wiederum lebendiges Gemeindeleben - u. a. mit einem farbenfrohen Karneval, dem Jubelfest zum 375-jährigen Bestehen des Schützenvereins St. Antonius, zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften in vielen Vereinen, einer sehr aktiven örtlichen Katholischen Landjugend und dem 25-jährigen Bestehen des Tennisvereins SV Adler Messingen. '"'Das alles zeigt, dass der Reichtum unserer Gemeinde das ehrenamtliche Engagement in unseren Vereinen ist.'"'

So wolle Messingen laut Roosmann u. a. mit einem aktiven Vereinsleben, Investitionen in den Kindergarten und die Schule sowie preisgünstigen Baugrundstücken weiterhin auf die absehbare '"'dramatische Bevölkerungsentwicklung'"' reagieren. Die demografische Entwicklung war auch ein Thema, auf welches der regionale CDU-Landtagsabgeordnete und Emslands stellvertretender Landrat Heinz Rolfes in seiner Festrede näher einging und eine bessere '"'Mehrgenerationenkultur'"' einforderte. '"'Hier sind wir im Emsland und in Messingen schon auf einem guten Weg'"', lobte Rolfes die Gemeinde.

Eingerahmt vom Auftritt der Sternsinger, dem stimmgewaltigen Jugendchor berichteten noch Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz über die SG-Politik und Theresia Langenhorst über ihren Einsatz bei der letztjährigen Fußball-WM und ihrer baldigen Arbeit im fernen Australien. Den Abschluss des Abends bildete die Ehrung der KLJB Messingen-Brümsel.