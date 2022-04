Gegen Ende des Abends machte Gerlinde Schmidt-Hood, Bildungsreferentin auf Weser-Ems-Ebene, den Vennern ein ganz großes Kompliment für die gezeigten Darbietungen. Ob „a capella“ von Cornelia Duffe, Sandra Duffe, Nicole Hinnenkamp und Tanja Hinnenkamp vorgetragenes Landjugendlied, Darbietungen der neuen und der ehemaligen Landjugendtanzgruppe, moderner Tanz oder Informationen rund um Landjugendfahrten (in Versform), den Internet-Auftritt der Venner Landjugend (www.landjugend-venne.de), den Theaterauftritt beim Jubiläum der Raiffeisen Centralgenossenschaft in der Halle Münsterland oder das aktuelle Theaterstück – alles erwies sich als ausgesprochen kurzweilig und höchst informativ.

Innerhalb von 45 Jahren, die seit der Gründung vergangen sind, haben sich Lebensentwürfe geändert. Umso wichtiger sei es, über grundlegende Kompetenzen zu verfügen. So sei es gar nicht einfach, gemeinsam mit zehn (oder mehr) Leuten zu einer Entscheidung zu kommen. Derart Elementares werden in den Jugendverbänden vermittelt. Entsprechend sei es wichtig, dass sie da sind und bleiben, Unterstützung finden und nicht allein gelassen werden. In Venne jedenfalls, so betonte Gerlinde Schmidt-Hood, werde ausgesprochen lebendige und gute Landjugendarbeit geleistet.

Der ganze Abend bewies das. Mit dazu gehörte das knapp einstündige Theaterstück mit selbstgeschriebenen Szenen, deren Grundlage aus der Chronik der Venner Landjugend stammt. Beobachtet wurde das Ganze von zwei „Omas“. Die Wanderung, bei der sich die Gruppe „ganz fürchterlich verlaufen hatte“, fehlte ebenso wenig wie die amerikanische Versteigerung mit einer „verunglückten“ Torte, eine turbulente Verlobungsfeier und der bayerische Abend in Venne, bei dem viele Stars der Volksmusik in Erscheinung traten.

Im Namen der örtlichen Vereine dankte Heinrich Böschemeyer für die Einladung. Er betonte, dass junge und alte Vereine zusammen halten müssten. Nur so habe die Venner Gemeinschaft Bestand. Abschließend sagte es: „Was ihr uns heute geboten habt, das war – um mit Hans Rosenthal zu sprechen – einfach Spitze“. Zustimmender Beifall begleitete dieses Aussage.