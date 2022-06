Wie berichtet hatte Bad Essen kurzfristig den Zuschlag erhalten, nachdem Wiesmoor zurückgezogen hatte. Der Zeitdruck war groß – und dann kam noch ein langer Winter. Doch am Ende hat alles gut funktioniert.

„Wir wollen Blüten sehen und keine Grashalme zählen“, meinte Manfred Behre, der Präsident des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Niedersachsen-Bremen, während der Auftaktveranstaltung auf dem Bad Essener Kirchplatz. Und unzählige Blüten werden die Landesgartenschaugäste in den kommenden Monaten in der Tat sehen. „Es sind 178 Tage, nicht nur für Gartenliebhaber, sondern für die ganze Familie“, betonte der Ministerpräsident, der die Schirmherrschaft über die Landesgartenschau übernommen hat. Er wünschte Bad Essen für die nächste Zeit „tagsüber Sonne und nachts Regen...“

Drei Faktoren waren es, die für den Erfolg der Großveranstaltung ausschlaggebend waren: „Die Unterstützung des Landes Niedersachsen und des Landkreises Osnabrück, das tolle Team der Landesgartenschau GmbH und eine engagierte Bürgerschaft“, sagte Bürgermeister Günter Harmeyer. Positiv sei auch die Kombination von privat und öffentlich bei der Ausrichtung, nämlich Familie von dem Bussche mit Schloss Ippenburg und Kommune mit dem Ortskern. Besonderer Dank von Kassing, Harmeyer und auch Landrat Manfred Hugo galt denn auch Philip und Viktoria von dem Bussche.

Eine Gartenschau – zwei Standorte, das macht unter anderem die Landesgartenschau 2010 aus. „Die Veranstaltung ist ein Gewinn für die gesamte Region“, merkte der Landrat an. „Die Entscheidung für den Standort Bad Essen war richtig.“

850 Stühle standen gestern auf dem historischen Kirchplatz. Die wurden übrigens in der Nacht eigens von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes bewacht – die Sitzgelegenheiten reichten trotzdem nicht aus. Rund 2000 Besucher kamen zum Eröffnungsprogramm, das von Lars Cohrs („Ich habe Aquaplaning auf der Stirn“) von NDR 1 Radio Niedersachsen moderiert wurde. Darunter so viele Medienvertreter wie noch niemals zuvor in Bad Essen.

Gestern war übrigens auch der Tag de s Buches. „Das passt gut zur Veranstaltung“, meinte Cohrs. Schließlich sei jedes Buch wie ein Garten, in dem man immer wieder etwas Neues entdecken könne.