Vielmehr erhielt unsere ältere Dame einen Anruf, in dem ihr Gegenüber die im Grunde genommen durchaus freudige Kunde überbrachte, eine Reise gewonnen zu haben. Die Information habe ein namhafter Bramscher Einzelhändler weitergegeben. Jetzt gehe es darum, für die Reservierung einen Termin am besten bei der Gewinnerin zu Hause zu vereinbaren. Mitte letzter Woche war es so weit. Zwei Herren stellten sich als die Glücksbringer vor und kamen im Wohnzimmer schnell zur Sache. Die ältere Dame wurde nach eigenen Angaben massiv bedrängt, die Reise mit einer Firma '"'Saxxair'"' in Bremen zu buchen; '"'läppische'"' 30 Euro fielen als Anzahlung an. Die Dame unterschrieb, zog aber gleich, nachdem die windigen Boten das Haus verlassen hatten, mit ihrer Tochter Erkundungen ein.