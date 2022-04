Für Cooper und King sind ihre Ermittlungen, die bis in die Antike hineinreichen und die Ermordung des ägyptischen Shooting-Stars und Pharaos Tutenchamun beweisen sollen, eine Herausforderung der besonderen Art. Shaun Trevisick und Anthony Geffen begleiten die Untersuchungen der Ex-Agenten in ihrer populär-wissenschaftlichen Geschichtsdokumentation ,,Mordfall Tutenchamun“, die die dreiteilige Serie ,,Mythos-Ägypten“ der Reihe ,,ZDF-Expedition“ eröffnet.

Viele Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Gebieten Ägyptologen, Historiker und Pathologen, die die Mumie des Tutenchamun nach allen Regeln der Kunst seziert und durchleuchtet haben, lieferten Cooper und King entscheidende Hin-weise auf den potenziellen Mörder. Drei Hauptverdächtige aus dem näheren Um-feld des Pharaos nahmen die Ermittler schließlich ins ,,Kreuz-verhör“: Eine weit-gehend spannende Spurensuche, die nicht zuletzt durch viele schauspielerisch nachgestellten Intermezzi der ägyptischen Geschichte Kurzweiligkeit garan-tiert.

Am darauffolgenden Sonntag gehen die Filmemacher Pietro Nuvoloni und Jürgen Naumann in ihrer Doku ,,Unternehmen Cheops“ mit dem Hobbyarchäologen Carlo Bergmann in die Libysche Wüste. ,,Reich der Finsternis“ nannten die alten Ägyp-ter dereinst dieses hitzeflirrende Terrain, in dem Bergmann bereits viele – teils spektakuläre- Entdeckungen machen konnte.

Am 22.06. schließlich geht Uta von Borries dem ,,Geheimnis der großen Pyrami-de“ auf den Grund. Gemeint ist das einzig noch erhaltene Weltwunder, die Che-ops-Pyramide, die trotz ihrer Kantigkeit die ZDF-Reihe würdig abrunden dürf-te.