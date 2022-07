Houchangnia wird mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung der Landesregierung zur Verfügung stehen. Der Landesfachbeirat Psychiatrie Niedersachsen ist ein Fachgremium, das im Auftrag des Niedersächsischen Sozialministeriums die politischen Entscheidungsträger berät. Darüber hinaus versteht er sich als kompetenter Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige, Leistungserbringer, Kostenträger und nicht zuletzt auch für die Öffentlichkeit.Die Arbeit von Houchangnia wird sich vornehmlich darauf konzentrieren, den Sachverstand zur Weiterentwicklung der Hilfen und anderer sinnvoller Maßnahmen für psychisch Kranke auf Landesebene zu bündeln. Der Begriff „psychisch Kranke“ werde dabei in einem umfassenden Sinne verstanden, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Leitlinien und Anknüpfungspunkte seien daher die Zielsetzungen des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke sowie die sonstigen entsprechenden gesetzlichen Regelungen, Vorschriften oder Empfehlungen. Besonderer Stellenwert komme dabei der Achtung der Würde der Betroffenen, der Förderung ihrer Selbstbestimmungen und gesellschaftlichen Teilhabe zu. br>Zu den wesentlichen Themenbereichen gehören nach der Erklärung des Ministeriums Fragen der Prävention, Therapie, Rehabilitation und gesellschaftlichen Teilhabe im Hinblick auf psychische Erkrankungen. Besondere Bedeutung komme der Begleitung und Unterstützung der Arbeit der Sozialpsychiatrischen Verbünde in den Landkreisen und kreisfreien Städten Niedersachsens zu.