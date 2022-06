"Der Zahnarzt wartet mit der Prophylaxe auch nicht, bis erst ein Loch im Zahn ist. Und so setzen auch wir mit der Prävention bereits frühzeitig an - und nicht etwa erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist", erklärte Cunningham ihre Arbeit, die mit dem Sozialtraining für die Fünftklässler beginnt. Dabei gehe es zunächst einmal darum, den Kindern Zivilcourage nahe zu bringen, damit sie "zwischen echten und falschen Helden" zu unterscheiden lernten. Im Rollenspiel werde die Kommunikation geübt - nicht nur in Konfliktsituationen, sondern "es dürfen durchaus auch einmal Komplimente gemacht werden, was für viele ungewohnt oder uncool ist", berichtete Cunningham.

Sei aber die Kommunikation erst einmal auf eine gute Basis gestellt, lernten die Schüler in Klasse sechs, wie sie selbst in Auseinandersetzungen schlichten können. Die Drogenprävention setze in Klasse sieben ein. Dies sei bei weitem nicht zu früh, denn ein Großteil der Zwölfjährigen habe schon Erfahrungen mit Nikotin und Alkohol gemacht. Gespräche mit einem Ex-Junkie, "trockenen" Alkoholikern und Mitarbeitern des Osnabrücker Landeskrankenhauses und der Belmer Drogenambulanz seien für die Schüler heilsam und brächten mehr als die theoretische Warnung.

"Freundschaft, Liebe, Schnulleralarm" lautet das Präventionsprojekt für die achte Klasse. Hier wird der Schutz vor Schwangerschaft und AIDS thematisiert. Mitarbeiter von Pro Familia kommen zur Aufklärungsarbeit in die Schule; im Gepäck haben sie eine Puppe, die mit Weinen hörbar einfordert, gefüttert, gewickelt und beruhigt zu werden. Die Puppe reagiert auf grobe Behandlung, Gewalt und Vernachlässigung. Die Jugendlichen erfahren so, was es bedeutet, 24 Stunden Verantwortung zu tragen und diese nicht so leicht abgeben zu können.

In den Klassen neun und zehn arbeitet die Schule eng mit der Belmer Integrationswerkstatt und, in einem LOS-Projekt, mit der KAB zusammen. Weitere Projekte werden gemeinsam mit Präventionsfachkraft Marion Freericks durchgeführt. Zurzeit läuft eine Art Ideenworkshop, "bei dem die Schüler sich ganz erstaunlich einbringen", so Cunningham: Seniorendienst oder Nachhilfecafé lauten die Vorschläge, mit denen die Jugendlichen ihre Freizeit gestalten möchten. Schulleiter Kersten Klausing dankte für die Unterstützung aus Vereinen, Verbänden und Institutionen: "Allein wären so vielfältige Angebote nicht zu schaffen".