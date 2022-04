Ausgangspunkt der Arbeiten der gebürtigen Dresdnerin Anke Dusche sind stets die Farbe und ihre Kraft in Bezug auf Aussage und Reflektion. Der Künstlerin gelingt es beispielsweise, eine durch Farbwahl entstandene Spannung durch die Strenge der Form wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Erkenntnis, dass das Auge Farben großer ruhiger Flächen intensiv wahrnimmt, macht sie sich konsequent zu eigen.

Der Fülle und unendliche Vielfalt externer Eindrücke versucht die 62-Jährige, durch komprimierte Farbflächenkompositionen und überwiegend lineare Konstruktionen zu begegnen. Das geschieht aus dem Bedürfnis heraus, den Formen eine Art Ruhe und Ordnung zu geben. ,,Auf diese Weise wird die Farbwirkung sowohl gebändigt als auch verstärkt", sagt die Malerin. Die Strenge der Form bringe die durch die Farbwahl entstandenen Spannungen wieder in das Gleichgewicht, ohne von der Farbe abzulenken.

Mit der Kombination von Leinwänden unterschiedlicher Höhe und Größe werde die Räumlichkeit, die Farbkompositionen von sich aus vermittelten, verstärkt. Diese Kombinationsmöglichkeiten erlauben, aus gewohnten Vorgaben wie Quadrat und Rechteck auszubrechen.

Dabei betrachtet Dusche die Welt eher von einer optimistisch gestimmten Grundhaltung aus. Sie schafft mit ihren Bildern jeweils neue, genau austarierte Gleichgewichtsverhältnisse, wobei die durch Farb- und Formwahl erzeugten Spannungen durch das dynamische Gleichgewicht der Gesamtkomposition wieder neutralisiert werden. Dabei setzt sie ein variables Farbenspektrum ein, lässt die Technik des Farbauftrages noch durchscheinen und erweitert die bildnerischen Mittel durch collagierte Elemente, wie geknittertes Seidenpapier, Wellpappe, Zeitungsausrisse und Pflanzenbestandteile.

Carola Wedell, die gebürtig aus Hohen-Neuendorf bei Berlin stammt und im Emsland ihre Wahlheimat fand, hat sich in Berlin und in unserer Region durch ihre Bronzeplastiken, ihre Kraftformen, einen Namen gemacht. Stark inspiriert durch Goethes Gedanken zur Metamorphose ,,als konkret auch in der Kunst nachvollziehbaren Entwicklungsprozess" hat sie kraftvoll gespannte Körper geschaffen, deren Oberflächen ineinander übergehen oder sich gegenüber stehen, sich manchmal dialektisch konfrontieren und immer einem klassisch anmutenden Harmoniegesetz gehorchen.

Die Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstlerinnen ist während der Öffnungszeiten des Kunstzentrums an der Koppelschleuse zu sehen.