„Es gibt definitiv nur Gefahren und keine Chancen! Schließlich sterben 15 bis 20 Prozent an den Folgen von Magersucht. Anorexie wird auf solchen Seiten glorifiziert. Pro Ana hilft, die kranke Seite zu unterstützen und den Wunsch nach Hilfe zu unterdrücken. Die Informationen, die es dort gibt, treiben nur noch tiefer in die Essstörung. Eine Betroffene sagte, dass Pro Ana wie ein Sog sei. Es ist ganz schwierig, dort wieder auszusteigen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Pro Ana wird häufig als Lebensstil bezeichnet. Was denken Sie darüber?

„Dünn sein ist kein Lifestyle und Anorexie keine bewusste Entscheidung, sondern eine lebensbedrohliche Erkrankung. Je mehr Gewicht Betroffene verlieren, desto mehr verändert sich ihr Denken und umso extremer werden ihre Sichtweisen. Alles kreist nur noch um die Frage: ‚Wie kann ich noch dünner werden?‘ Die Reflexionsfähigkeit geht völlig verloren.

Welchen Tipp würden Sie Eltern geben?

Sagen Sie Ihren Kindern: „Wir machen uns Sorgen.“ Und achten Sie darauf, was die Kinder im Internet so machen.