"Du triffst ja überhaupt keinen Ton!", urteilte Dieter Bohlen damals. Der 52-jährige Produzent und Musiker ist auch diesmal wieder die schillerndste Persönlichkeit in der dreiköpfigen DSDS-Jury. Außerdem fällen die Musikmanager Heinz Henn (51) und Anja Lukaseder (39) kritische Urteile. Gemeinsam schenkten die drei Tomanek gut zwei Minuten lang ihr Gehör. Dann erklärte Lukaseder: "Ich glaube, du leierst ein wenig." Bohlen jedoch fand deutlich härtere Worte.

"Umgehauen hat mich die Kritik aber nicht", erinnert sich Tomanek. Auch brach der Kandidat aus Osnabrück nicht in Tränen aus. Schließlich rechnete er sich sowieso keine großen Chancen aus und hatte nicht damit gerechnet, sich für das heute startende Showmarathon qualifizieren zu können. Ziel war es zwar für ihn, an Bohlen vorbeizukommen. "Doch rückblickend finde ich es ganz gut, dass es nicht geklappt hat", so Tomanek. Schließlich ist Polizist sein eigentliches Berufsziel, und selbst ein DSDS-Sieg hätte ihn davon nicht abbringen können.

Gesungen hatte Max Tomanek den Michael-Bublé-Hit "Home" sowie "Ich kenne nichts" von Xavier Naidoo - und bevor er damit am 8. November im Hamburger "Theater am Hafen" vor Bohlen & Co. treten konnte, musste Tomanek erst einmal am 21. Oktober im hanseatischen Fünf-Sterne-Hotel "Seaside" ein Pre-Casting absolvieren. Dabei konkurrierte er mit rund 2500 weiteren DSDS-Anwärtern und war nach vierstündiger Wartezeit der Letzte, der an die Reihe kam.

"Ich hatte die Nummer 17632", erinnert sich Tomanek. Insgesamt meldeten sich 28597 Kandidaten für DSDS an, doch nur 160 schafften es bis vor das Pult der dreiköpfigen Hauptjury. Einer davon war der Osnabrücker Gymnasiast, denn es gelang ihm, die Frau zu überzeugen, die das Vor-Casting geleitet hatte. Namentlich stellte sie sich den Kandidaten nicht vor. Auch heute weiß Tomanek daher nicht ihren Namen. Immerhin ließ sie ihm aber rund fünf Minuten Zeit zum Singen. Manche flogen bei ihr bereits nach einigen Sekunden wieder raus.

"Viele scheinen unter einer maßlosen Selbstüberschätzung zu leiden", schmunzelt Tomanek. Damit bestätigt er den Eindruck, der sich in den letzten Tagen bereits bei der Sichtung der zahlreichen RTL-Vorberichte zur DSDS-Staffel aufdrängte. Viele haben objektiv keine Gesangsstimme und kommen erst gar nicht in die engere Wahl. Andere verstehen noch nicht einmal den englischen Text und sprechen jedes zweite Wort falsch aus.

Dies war bei Tomanek nicht der Fall - was ihm 2006 auch beim "Tag der Niedersachsen" im Grönegau bestätigt wurde. Damals beteiligte er sich an dem Contest "Melle sucht den Superstar" (MSDS). Initiiert wurde er von der Kulturwerkstatt Buer. Sie hatte damals beim Landesfest eine eigene Bühne und kam bei der Suche nach einem geeigneten Programm auf die Idee, nach dem Vorbild von DSDS einen eigenen Talentwettbewerb zu veranstalten. Tomanek hatte hier mehr Glück als später bei RTL: Er gewann einen Tag im Studio, um eine eigene CD aufzunehmen.