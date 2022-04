Ratsherr Heinz Budke trug einen umfangreichen Fragenkatalog vor, den die Verwaltung im Sinne der Kostenreduzierung und Beschleunigung abarbeiten sollte. Bürgermeister Rainer Lammers entgegnete, dass alle sinnvollen Fragen zu dem Projekt gestellt seien. Nur eine finde keine befriedigende Antwort, nämlich wer die verbleibenden Mehrkosten der Unterführung von mindestens einer Million Euro trage.

Lammers erinnerte daran, dass die Bahn signalisiert habe, ein Drittel der auf 1,5 bis 3 Millionen Euro bezifferten Mehrkosten zu übernehmen, wenn zugleich der Bahnübergang am Torfkuhlenweg geschlossen würde. Zusagen von Speditionschef Heiner Koch, sich mit anderen Firmen vielleicht beteiligen zu wollen, hätten sich erledigt, solange sein Ansiedlungsprojekt '"'geparkt'"' sei.

Da keine Aussicht bestehe, die Million von dritter Seite zu bekommen, die Gemeinde sich in der Haushaltssicherung eine solche Ausgabe jedoch nicht leisten könne, sei es nicht zu verantworten, die unhaltbaren Zustände für Autofahrer und vor allem für Radfahrer am Bahnübergang und an der sich zusehends verschlechternden Bahnhofstraße so fortdauern zu lassen, erklärte Lammers. Deshalb habe er beim Land befürwortet, das ausgesetzte Planfeststellungsverfahren jetzt zügig fortzusetzen.

Dies exakt einen Tag nach Eingang des CDU-Antrages schriftlich an das Verkehrsministerium getan zu haben, ohne die Beratung im Rat abzuwarten, sei '"'kein demokratischer Stil'"', wetterte Heinz Budke. Ihm hielt daraufhin der Bürgermeister vor, wissentlich falsche Zusammenhänge zu konstruieren.

'"'Ich habe die CDU-Fraktion sehr bewusst an allen Vorgängen in dieser Frage teilhaben lassen'"', erklärte Lammers. Er habe den Fraktionschef Reinhold Hinrichs und den CDU-Landtagsabgeordneten Wilfried Grunendahl auch zu einem Verwaltungstermin am 23. Oktober im Verkehrsministerium in Düsseldorf gebeten. Beide hätten das abgesagt. Auf Bitten des Ministeriums habe er dann den Sachstand aus Sicht der Lotter Gemeindeverwaltung schriftlich mitgeteilt. Das habe sich zufällig mit dem CDU-Antrag gekreuzt.