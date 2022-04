Gästen dürfte auch aufgefallen sei, dass gleich zwei Oldtimerbusse in Venne, Bad Essen und Wittlage Station machten. Darunter ein einsatzfähiger Büssing-Bus, Jahrgang 1955, aus Osnabrück. Dreieinhalb Jahre Arbeit und über 4500 Stunden Freizeit haben Mitarbeiter der Stadtwerke in die Restaurierung eines Oldtimers gesteckt.

Auf 110000 Euro schätzen die Experten des TÜV und der Verein den Wert des restaurierten Busses. Eingesetzt wird er unter anderem für Stadtrundfahrten, interessierte Bürger können den Oldtimer auch direkt mieten. Ansprechpartner ist Stephan Kanzler, Tel. 0541/344-722. Genau das tat denn auch eine Gruppe aus dem Osnabrücker Land. Weitere Mühlen im Raum Melle und im Kreis Minden-Lübbecke wurden gestern ebenfalls noch angefahren, berichteten Busfahrgäste.

Wie wird aus aus Korn Mehl? Diese Frage beantworteten die Müller natürlich auch und zeigten, wie die Technik funktioniert. Mit der Hand das Korn mahlen konnten die junge Gäste unter anderem in Bad Essen. An der Bergstraße in Bad Essen und in Venne geht es in erster Linie darum, die Gebäude und die Technik zu erhalten sowie Arbeit und Leben früherer Zeiten zu dokumentieren. Anders sieht es in Wittlage aus. Im Osnabrücker Land ist die Wittlager Mühle, die 1309 erstmalig urkundlich erwähnt wird, die einzige Kornmühle, die noch gewerblich arbeitet. Außerdem ist sie eine der wenigen historischen Mühlen in Deutschland, die bis heute verschiedene Mehltypen herstellen.