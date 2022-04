Voll gesperrt werden musste die B 70 am Sonntagnachmittag wegen dieses Unfalls. Drei Personen verletzten sich bei der Karambolage schwer und weitere drei leicht. Fotos: Hermann Hinrichs FOTO: Archiv Vermischtes Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall 29.09.2008, 22:00 Uhr

Drei Schwerverletzte, drei Leichtverletzte und mehr als 17 000 Euro Sachschaden. Das ist nach Angaben der Polizei die Bilanz des Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B 70 bei Ahlen (wir berichteten). Als Ursache für die Notlandung eines Ultraleichtfliegers am Sonntag auf einer Wiese am Küstenkanal in der Nähe der B 70 vermutet die Polizei schlicht Spritmangel.