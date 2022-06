Frau Polat, Ihre Parteifreundin Ekin Deligöz bekommt für ihre Aufforderung an muslimische Frauen in Deutschland, das Kopftuch abzulegen, anonyme Todesdrohungen und politische Unterstützung von allen Seiten. Wie sehen Sie die Situation?

Zunächst einmal muss man feststellen, dass nicht nur die Parteien, sondern auch die Vertreter verschiedener islamischer Gruppen die Todesdrohungen verurteilt haben. Bei dem Treffen in Berlin ist deutlich geworden, dass Meinungsfreiheit auch bei den Muslimen an oberster Stelle steht. Diese Differenzierung ist ganz wichtig.

Sie teilen mit Frau Deligöz auch die türkischen Wurzeln. Haben Sie mit ihr schon darüber gesprochen, oder, wenn nicht, was würden Sie ihr sagen wollen?

Ich habe direkt noch nicht mit ihr darüber sprechen können, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schwierige Situation ist, wenn man von morgens bis abends unter Personenschutz steht. Besonders, wenn man kleine Kinder hat. Inhaltlich kann ich nur sagen, dass ich es sehr begrüße, dass sie die Freiwilligkeit in den Vordergrund gestellt hat. Das ist das Entscheidende. Jedem steht es frei, die Kleidungsvorschriften des Islam einzuhalten. Die gibt es übrigens auch für Männer. Den Turban zum Beispiel.

An welcher Stelle hakt Ihrer Meinung noch der viel beschworene Dialog der Kulturen?

Das ist meiner Meinung nach weniger eine Frage des Dialogs zwischen den Kulturen. Das ist vielmehr die Frage, wie es sich mit der Religionsfreiheit in Deutschland verhält. In Deutschland gibt es eine große Angst davor, gewisse Dinge klar anzusprechen. Frankreich zum Beispiel hat ein ganz klares Bekenntnis zur Trennung zwischen Staat und Kirche. In Großbritannien wiederum können Polizistinnen ein Kopftuch tragen, in der Türkei ist das für Studentinnen an der Universität verboten. Da brauchen wir in Deutschland eine grundsätzliche Debatte. Das betrifft ja nicht nur den Islam.