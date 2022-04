Zum Jubiläum war mit Chris Thompson ein Stargast an der Verpflichtungsleine, doch der Sänger von Manfred Manns Earth Band sagte letzte Woche kurzfristig ab. Dirk Wenzel von den Oldie-Freunden: „Alles war mit dem Management geklärt, es fehlte nur noch die Unterschrift.“ Die Organisatoren disponierten auf die Schnelle um und setzen jetzt wie beim Vorjahreserfolg auf hochkarätige Coverbands, die verdammt nah am Original dran sind. Das Motto lautet diesmal: „Let the good times rock’n’'roll and meet the Beat!“

Einlass ist um 19 Uhr, um 20 Uhr steht die erste Band auf der Bühne. Karten sind im Vorverkauf in GMHütte in der Q1-Tankstelle Malberger Straße, bei Toto-Lotto Pawlak (Combi-Markt), Schreibwaren Fröse in Oesede und Kloster Oesede sowie Schuh + Sport Wöhrmeyer in Holzhausen und in Hagen in der Q1-Tankstelle Höhenweg erhältlich. In Osnabrück gibt es Karten beim Neue-OZ-Ticketshop in der Großen Straße.