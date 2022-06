Der erste Alarm ging am Montag um 20.53 Uhr ein: An der Süsterstraße stand der Gemeinschaftskeller in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Gefahr eines weiteren Ausbreitens der Flammen wurde das Haus sicherheitshalber evakuiert. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt konnte die Berufsfeuerwehr den Brand schnell löschen.