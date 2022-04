Zum Glück sind viele ihrer sängerischen Großtaten auf Schallplatte dokumentiert, und so lässt sich auch heute noch nachvollziehen, wie sie mit leidenschaftlicher Glut, stimmlicher Reife und bewundernswerter Intonation die Gefühlsturbulenzen der Brünnhilde hörbar machte. Da war es eine logische Konsequenz, dass auch Georg Solti sie für die erste Studio-Gesamteinspielung des "Ring" nach Wien holte.

Nilsson hatte das Glück, dass sie ihre Stimme reifen lassen konnte - ein Glück, das heutigen Sängerinnen nicht mehr unbedingt eingeräumt wird. Die 1918 in der schwedischen Provinz Schonen geborene Sängerin begann ihre Karriere als lyrischer Sopran. 1946 debütierte sie an der königlichen Oper Stockholm, sang dort als erste große Partie die Agathe in Webers "Freischütz". In Glydneborne war sie eine überragende Elettra in Mozarts "Idomeneo", in Florenz die Donna Anna im "Don Giovanni". Das hochdramatische Fach erarbeitete sie sich allmählich - und wurde eine der bedeutendsten Wagner-Heroinen aller Zeiten.

Mit ihrer Stimme und ihrer Darstellungskraft eroberte sie nicht nur die Bayreuther Bühne. Auch beschränkte sie sich keineswegs auf Richard Wagner. Puccinis Turandot, die Elektra von Richard Strauss oder die Aida des Wagner-Antipoden Verdi gehörten selbstverständlich zur ihrem Repertoire.

Damit gastierte sie an den großen Bühnen der Welt: Sie sang in Buenos Aires und in Moskau, natürlich in Göteborg und wurde 1959 an die Metropolitan Opera in New York berufen. Und ganz nebenbei tourte sie als Konzertsängerin durch die Welt - bis zu ihrem Bühnenabschied 1982. Ein Abschied, der allerdings nicht ganz endgültig war: So sang sie 1983 zum 100-jährigen Jubiläum der Met und trat auch danach noch gelegentlich bei Konzerten auf.

Bei aller Dramatik, die sie auf der Bühne verkörperte, war Brigit Nilsson ein unprätentiöser, humorvoller Mensch. "Ein Großteil meiner Fanpost beruht darauf, dass ich mit dem Sexstar Brigitte Nielsen verwechselt werde", sagte sie einmal. Und für ihre Autobiografie "Ein Leben für die Oper" verliehen ihr schwedische Kritiker den Humorpreis '97.