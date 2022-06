In Aloys Speckers Jagdhütte präsentierte das Hasetalteam die erweiterten Angebote rund um das Schienenvergnügen. "Wir konnten vor zwei Jahren nicht ahnen, was da auf uns zukommt. Im Jahr 2005 hatten wir 200000 Euro Umsatz und 15000 Fahrgäste. Immer mehr Besucher wünschen sich ein Tagesprogramm", unterstrich Wilhelm Koormann, Geschäftsführer der Hasetal-Touristik, den rekordverdächtigen Boom der Draisinenfahrten zwischen Quakenbrück und Fürstenau.

Im Vergleich mit dem Buchungsstand vom 1. März 2005 verzeichnet man schon jetzt 20 Prozent mehr Umsatz. Auch die vier Clubdraisinen werden fleißig nachgefragt. Einige Termine sind sogar für alle Fahrzeugtypen ausgebucht.

Die Wochenmitte will man mit besonderen Angeboten für Schulen noch besser auslasten. In den umliegenden Ferienparks sollen Werbekampagnen gestartet werden, denn die acht neuen Spaßräder ermöglichen es, einen ganzen Tag im Artland zu verbringen. Mit den "Draisine-plus..."- Angeboten und den Spaßradtouren können die Gäste die reizvolle Landschaft sowie die touristischen und gastronomischen Glanzlichter der Orte erkunden.

Die Clubdraisinen werden hauptsächlich zwischen Nortrup und Bippen eingesetzt. Auf Wunsch geht die Tour weiter nach Fürstenau. Während der Jungfernfahrt erklärte Horst Leppich, Erfinder und Konstrukteur der Clubdraisine aus Bippen, die technischen Daten des Gefährts, das mit einer halben Tonne die Schienen belastet. In Nortrup verleihen die Firma Kröger und Aloys Specker die Spaßräder. In Quakenbrück führt die "3 x Spaß Tour" vom Bahnhof aus durch die Stadt zum Draisinenbahnhof, in der zweiten Etappe zum Gut Vehr und wieder zurück zum Bahnhof. Interessenten können unter Tel. 05432/599599 oder über das Internet www.hasetal.de buchen.