„Es ist ein wichtiger Sieg für uns und die Fans. Ich glaube, damit ist im Team und in der ganzen Stadt die Energie zurückgekehrt“, wusste Kapitän Darren Fenn einzuschätzen, was vor 3000 überwiegend entzückten Fans in der Arena passierte. „Das gibt uns Auftrieb für die nächsten Wochen“, meinte ein strahlender Trainer Thorsten Leibenath nach einer „hervorragenden Leistung“ in der dank der Fans „wahnsinnigen Atmosphäre“, in der die Dragons die Baskets nach der Pause entzauberten.Nach dem an Intensität beiderseits nicht zu überbietenden ersten Viertel (9:12 bei drei bzw. fünf Feldkörben) und einem hochwertigen zweiten Viertel (30:30 zur Pause) fuhr geradezu ein Blitz durch die Arena, als die Dragons 33:40 durch Dreier von Gardner und Paulding zurücklagen. Aus dem 33:40 bei 5:50 verbleibenden Minuten des dritten Viertels wurde über ein 47:41 nach dem dritten Abschnitt ein kaum vorstellbares 55:41, zweieinhalb Minuten gespielt im vierten Viertel. In Zahlen ausgedrückt: Mit einem 22:1-Lauf zogen die Dragons den Baskets mehr als einen Zahn, nahmen ihnen den Glauben und alsbald auch die Fähigkeit, ihre gefürchteten Qualitäten aus der Distanz im Angriff und noch mehr in der als total physisch bekannten Verteidigung einzubringen. Es ging einfach nicht, weil jeder Drache den Laden hinten dicht machte mit Leidenschaft, Übersicht und Teameinsatz. Die Quakenbrücker holten mehr Rebounds (38:26), trafen besser (42:35 Prozent), spielten mehr Assists (16:9), zwangen Oldenburg zu mehr Ballverlusten (14:19) und stibitzten mehr Bälle (6:3). Und das mit mehr Leistungsbreite als der Meister. Wer wie Charles Lee stark verteidigte, aber schlecht traf (0:6), wurde kompensiert durch andere wie den starken Folarin Campbell (2 von 3) sowie die ohnehin zuverlässigen Darren Fenn (7 von 13) und Nathan Peavy (8 von 16). 42 Prozent Treffer reichten, weil die Dragons nur 35 Prozent der Oldenburger zuließen dank Alexander Seggelke (Mister 100 Prozent im Angriff), Toby Bailey & Co, die die Topwerfer Foster (2 von 10) und Paulding (4 von 10) fast aus dem Spiel nahmen.Und das ohne Ronald Ross (Verletzung am Arm), weil Hollis Price wieder die Ruhe und Regie bot, die nötig ist, um zu gewinnen und den Play-off-Platz noch zu erreichen. So wie gegen Oldenburg sehr aussichtsreich...