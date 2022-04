Zwischen dem Pokaltriumph vor einer Woche in Hamburg gegen Berlin im Halbfinale und Ludwigsburg im Finale sowie dem Play-off-Start morgen (19.30 Uhr, Artland-Arena) gegen die Baskets Bonn zeigten die Quakenbrücker die professionelle Einstellung, die sie in dieser Saison auszeichnet. Sie legten immer dann eine Schippe nach, wenn es nötig war nach eindeutigem Start (9:0), ließen zwischendurch die Bremse ein wenig schleifen, um dann wieder auf das Gaspedal mit zum Beispiel einem 11:0-Lauf nach der Pause zu drücken und Gießen klarzumachen, dass es an diesem Samstag nur einen Sieger geben konnte.

Beispielhaft: Rouven Roessler, Topwerfer der Hessen, erzielte keinen einzigen Punkt bei 23:16 Minuten Spielzeit. Was zum einen für den Zwang sprach, den sich der Gießener auferlegte, zum anderen und noch mehr für die Qualität, die vor allem Leon Rodgers und Paul Johnson in der Verteidigung von Roessler an den Tag legten.

Zudem setzten John Goldsberry und Lamont McIntosh im Wechsel und je nach Bedarf mit E. J. Rowland die Akzente im Spielaufbau. Auch im Vertrauen darauf, dass Chad Prewitt (Fleming: „Er war der entscheidende Spieler“) immer dann da war und als bester Werfer (17 Punkte, 3 von 5 Dreiern) traf, wenn es angesagt war gegen den aufkommenden Kampfgeist der Gießener.

Nur kurz, aber effektiv dabei war Jan Rohdewald, mehr Spielzeit zur Rückkehr ins Team erhielt Dirk Mädrich, während Darius Hall und Adam Chubb nicht groß Bäume ausreißen mussten, jedoch Terrance Thomas nicht effektiv genug spielte.

So blieb Gießens Coach Thorsten Leibenath (32) als Youngster in der Gilde der Trainer der BBL nur ein Kompliment an die Dragons, für deren Erfolg eine „größere Qualität ausschlaggebend war“. Fleming sah „kein schönes“, eher ein „langsames Spiel“, wofür die insgesamt geringe Korbausbeute steht. Freilich bei erneut guter Trefferquote seines Teams (51 Prozent aus dem Feld, 84,6 von der Freiwurflinie) in fremder Halle, was für die Konstanz der Dragons spricht.