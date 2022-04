Der 65-jährige sei eine ,,herausragende Persönlichkeit", die sich während der 33-jährigen Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag immer für die Belange des Wahlkreises und der Stadt Papenburg eingesetzt habe. Dabei habe das CDU-Präsidiumsmitglied gemeinsam mit dem ehemaligen niedersächsischen Justizminister Walter Remmers und dem langjährigen Papenburger Bürgermeister und heutigen Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann ,,ein äußerst erfolgreiches Gespann" gebildet. Der ,,Macher der Deutschen Einheit" habe nicht nur deutschlandweit und europaweit sondern auch in seiner Heimatstadt ,,tiefe Spuren seines Wirkens hinterlassen". Der Papenburger Bürgermeister hob besonders das Selbstverständnis des gebürtigen Osnabrückers hervor: ,,Unsereiner hat eine dienende Funktion".

Seiters sei immer bodenständig, geradlinig, bescheiden und im Wahlkreis verwurzelt gewesen. Er habe sein Herz und Ohr stets am Bürger gehabt. ,,Dies war die Basis für die großen politischen Entscheidungen", ergänzte Nehe. Mit der Deutschen Einheit, sei ein großer Lebenstraum in Erfüllung gegangen. ,,Wir sind stolz dass an vorderster Stelle der damaligen Verhandlungen 1989 und 1990 ein Papenburger stand", ergänzt Nehe.

Dabei seien die Menschen der Region Seiters für sein langjähriges Wirken im Deutschen Bundestag zu großem Dank verpflichtet. Neben vielen kleinen Projekten habe Seiters auch entscheidend für Meyer-Werft, Teststrecke, Emslandautobahn und Transrapid die Weichen gestellt. ,,Ohne den Fürsprecher Seiters wären Emsvertiefungen und Emssperrwerk kaum zu realisieren gewesen", ergänzte Nehe.

Als Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion hob Carsten Schüler Fleiß und Bescheidenheit von Rudolf Seiters hervor unter dessen ,,Bauaufsicht" die deutsche Einheit vollzogen werden konnte. Sein SPD-Kollege Roland Seemann bezeichnete den Christdemokraten sogar als ,,wirklichen Macher der Deutschen Einheit". Seiters habe mit der Förderung des zweiten Arbeitsmarktes zudem auch immer ein Herz für die Menschen bewiesen, die nicht ,,auf der Sonnenseite des Lebens" stehen. Der Sozialdemokrat wünschte sich, dass der ,,faire und menschliche Stil" des Ehrenbürgers der Stadt Papenburg verstärkt in die Politik Einzug halten möge. In seiner Funktion als Sprecher der FDP-Stadtratsfraktion bescheinigte Michael Goldmann ,,Seiters gesellschaftspolitische Vorbildfunktion".

Die Ehrenbürgerschaft der Stadt Papenburg wurde bislang nur dem ehemaligen und bereits verstorbenen Bürgermeister Gottfried Meyer vor 30 Jahren verliehen. Ein sichtlich gerührter Dr. Seiters zeigte sich denn auch ,,besonders berührt, dass der Stadtrat mich einstimmig zum Ehrenbürger vorgeschlagen hat". Er wollte die ,,hohe Auszeichnung" jedoch ausdrücklich auch als Dank an seine Ehefrau Brigitte verstanden wissen, die ihm die politische Karriere erst ermöglicht habe. Bürgermeister Nehe schenkte ihr als ,,kleines Dankeschön" ein Jahrestheaterabonnement des Kulturkreises. Seiters betonte, dass er die großen politischen Aufgaben niemals ,,ohne meine Wähler und die Bürger dieser Region hätte leisten können".