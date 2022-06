20091612-hinghaus FOTO: Archiv Vermischtes Dissen will Wiederaufbau der abgebrannten Reifenfirma am Wohngebiet verhindern 16.12.2009, 12:30 Uhr

Nach dem verheerenden Brand der Reifenfirma Hinghaus in Dissen will die Stadt einen Wiederaufbau am bisherigen Standort verhindern. Bei dem Feuer, das am 19. November einen Millionenschaden angerichtet hatte, waren auch gefährliche Giftstoffe freigesetzt worden.