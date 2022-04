„Nach unseren Informationen gibt es Pläne in der Samtgemeinde Spelle, aufgrund geringerer Fördermittel Krippenplätze ausschließlich in Spelle zu errichten“, kritisierte Dr. Thomas Forstreuter. Mit Nachdruck fordere die Lünner SPD den Neubau einer Krippengruppe an dem bestehenden Kindergarten.

In diesem Sinne hatte sich auch Pfarrer Andreas Hartong in einem vierseitigen Schreiben an den Rat der Gemeinde, die Samtgemeindeverwaltung, das Bischöfliche Generalvikariat und den Landkreis Emsland gewandt. Die Kirchengemeinde in Lünne habe die Sorge, dass das Land sich nicht an seine Mitfinanzierungszusagen halte und deshalb die kleinen Gemeinden vor Ort beim Angebot an Krippenplätzen zu kurz kämen, sagte Hartong gestern gegenüber unserer Zeitung. Ausdrücklich betonte der Pfarrer, dass man an einer einvernehmlichen Lösung mit der Samtgemeinde Spelle interessiert sei.

Gegenüber unserer Zeitung machte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf gestern deutlich, dass es in allen drei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde – in Spelle, Lünne und Schapen – Krippenplätze geben müsse. „Ohne Wenn und Aber“, unterstrich Hummeldorf. In Schapen werde über ein solches Angebot in der örtlichen Kindertagesstätte nachgedacht, in Lünne werde es möglicherweise ein Anbau sein. Angesichts der örtlichen Gegebenheiten laufe es in Spelle auf einen Neubau hinaus.

Wie Hummeldorf in einem Antwortschreiben an Pastor Hartong erläutert hatte, stehen im Landkreis Emsland für den Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige von 2008 bis 2013 insgesamt 8,47 Millionen Euro zur Verfügung. Davon würden auf die Samtgemeinde Spelle rund 450000 Euro entfallen. Ziel sei es, bis 2013 für 35 Prozent der unter dreijährigen Jungen und Mädchen in Spelle, Schapen und Lünne entsprechende Krippenplätze vorzuhalten.