Dreimal konnte sich Sandmann im Weltcupfinale gut behaupten und jeweils Rang drei hinter dem fünffachen Weltcupsieger Michael Freund belegen. Beim 6. Hallenfahrturnier des PSG Lähden am Wochenende in Sögel präsentierte sich Sandmann in starker Form, belegte hinter dem Niederländer Mark Weusthof Rang zwei. '"'Meine Pferde gingen gut'"', gab er sich optimistisch für Göteborg. Und das, obwohl er vor zwei Wochen den 13-jährigen Wallach Dickie durch Tod verlor.

In Sögel zeigte aber Dinard, der sonst nur in Freiluftturnieren geht, dass er auch in der Halle stark ist. '"'Normal hat Dinard ein dünnes Nervenkostüm, deshalb spanne ich ihn in der Halle ungern an. Und beim Weltcupfinale ist Lautstärke in der Halle angesagt. Das mag Dinard nicht'"', so der Lähdener Spediteur.

Der ohrenbetäubende Lärm in der Sögeler Reithalle ließ Dinard kalt. '"'Es schien so, als ob er wusste, in welche Hufstapfen er trat'"', hofft Sandmann, dass Dinard in Schweden noch einmal so nervenstark geht. Ambitionen auf einen Sieg hat der Lähdener nicht. '"'Der Niederländer Ijsbrand Chardon ist zurzeit in der Halle das Maß aller Dinge. Da hat dieses Mal auch Michael Freund wohl keine Chance.'"' Freund hat wie Sandmann das Weltcupfinale mit einer Wildcard erreicht. Vielleicht reicht es für Sandmann in Göteborg zu einer Bronzemedaille wie bei seinen drei Finalteilnahmen vorher.