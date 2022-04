Neid schließt nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Fußball-Frauen bei der Heim-WM erstmals einen Rücktritt nicht mehr aus. «Ich brauche jetzt erst mal Abstand», sagte die 47-Jährige in der «Bild»-Zeitung. In ein paar Wochen werde sie sich fragen: «Was will ich eigentlich? Kann ich mich für eine EM in zwei Jahren nochmal motivieren?»