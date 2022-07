Nachdem er zum letzten Mal als PCV-Präsident zu den Mitgliedern gesprochen hatte, bedankte sich die Versammlung mit stehendem Applaus bei Rüther. In seinem Rechenschaftsbericht hatte der scheidende Präsident auf eine „hervorragende Session“ zurückgeblickt. Vor allem der Auftritt des Osnabrücker Bischofes Dr. Franz-Josef Bode bei der Gerd-Bliede-Gala sei ein „Highlight“ gewesen. Als einer der höchsten Würdenträger „hat er den schmalen Grat, auf dem es beim PCV zu wandeln gilt, hervorragend beschritten“, so Rüther. Die Auftritte der Gesangs- und Showgruppen bezeichnete er als Sonderklasse und fernsehreif. „Darauf können wir stolz sein, und egal wo wir hinkommen – der PCV ist bekannt“, freute sich der scheidende Präsident. Er selbst habe beim PCV „eine tolle Zeit gehabt“ und viele Freunde gefunden. „Unterstützt Dieter Mersch genau so, wie ihr mich unterstützt habt, und behandelt ihn gut“, appellierte Rüther an die Mitglieder.