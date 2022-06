„Es war uns wichtig, das Musical einmal ohne Landesgartenschaueintritt aufzuführen“, sagte Gartenmusical-Macherin Thekla Schäfer, deren Mann Lutz die Musik komponierte, gestern. Das wurde Realität. Ort des Geschehens: der Bad Essener Kirchplatz. Wo am Morgen die offizielle Eröffnung der Landesgartenschau erfolgt war – mit einer viel beklatschten Szene aus dem Musical – herrschte am Nachmittag erneut Hochbetrieb. Das ist wenig verwunderlich bei beinahe 200 Akteuren aus 14 Schulen, den dazugehörigen Familien, Freunden und allen, die Lust auf Gartenschau haben.

Gelungen bereits die vielsprachige Begrüßung der jungen Akteure, die in die Worte mündete: „Und jetzt wünschen wie Ihnen viel Vergnügen.“ Das hatte das Publikum garantiert in Anbetracht gekonnter Tanz-, Schauspiel- und Sangesdarbietungen sowie fantasievoller Kostüme. Schmunzeln löste die Anweisung nach dem Happy End „Sie können alle gehen. Sie haben bestimmt noch war in Ihrem Garten zu tun“ aus. Das bedeutete aber noch nicht das Ende der Premiere. Das Publikum forderte (und bekam) eine Zugabe.

Gut 75 Minuten waren wie im Fluge vergangen. In dieser Zeit hatten die Zuschauer Opa Alfons’ Garten kennengelernt, Kinder, die dort spielen, Pflanzen, eine sprechende Gießkanne und Maulwurf Erdhard. Ebenso in Aktion: Bauunternehmer Baumann, der den verwilderten Garten kaufen und zubetonieren will, Arbeiter Bodo und eine Sekretärin, die irgendwann die Seiten wechselt. Opa Anton will nicht verkaufen. Also wird nachgeholfen: gemeinerweise mit heimlich verpassten pflanzlichen Zusätzen zum Kräutertee. Das schwarze Besenkraut führt zu Halluzinationen: Opa Anton bekommt Angst vor seinen Pflanzen. Aber die Kinder geben nicht auf, drehen den Spieß um und versorgen Bauunternehmer und Bauarbeiter mit dem Dollkrauttee. Alles wird gut.

Nach Schlussbild mit allen Akteuren mussten Komponist und Texter, Lutz und Thekla Schäfer, nach vorn: Das Ensemble wollte das, und es gehört sich bei einer höchst gelungenen Premiere.