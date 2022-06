Gestern Abend, kurz vor 18 Uhr: Die Trainingsgruppe des TuS Bramsche für Kinder unter der Leitung von Norbert Brüggemann trifft sich an der Lindenstraße zur Ausfahrt. Brüggemann weiß schon, was ihn und seine Schützlinge erwartet, wenn irgendwo an der Strecke - in Engter, Wallenhorst oder Neuenkirchen - Passanten an der Straße stehen. "Guck mal, da kommen die Gedopten", würden sie rufen, erzählt Brüggemann. An ihm selbst prallt das ab, "ich kann ja nicht absteigen und mit denen diskutieren". Aber wegen der Kinder ärgert es ihn gewaltig.