In der Republik gibt es derzeit 40 Register, mit rund einer Million registrierter Spender ist die Deutsche Knochenmarkspenderdatei nach Angaben Brünings das größte Register. In Dessau sind die Daten von bislang 33000 Menschen erfasst. Nach der Typisierung am Samstag in der Diepholzer Graf-Friedrich-Schule ist diese Zahl nicht unbeträchtlich gestiegen sein.