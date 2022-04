Ähnlich wie die Bayern-Stars Franck Ribéry und Arjen Robben oder Ruud van Nistelrooy beim HSV sowie Raúl bei Schalke soll Diego die Fans verzücken. Dies tat der Brasilianer bereits von 2006 bis 2009 bei Werder. Schon gegen den FSV Mainz 05 könnte Diego zum Einsatz kommen. «Vom Zeitablauf wäre das möglich», sagte Hoeneß. VfL- Coach Steve McClaren wollte sich aber noch nicht festlegen. «Das wäre eine schwierige Entscheidung. Darüber denke ich erst nach, wenn es zu 100 Prozent perfekt ist», sagte der Engländer.

Mit der offiziellen Bestätigung des Transfers wird spätestens am folgenden Tag gerechnet. Diegos ehemaliger Trainer bei Werder, Thomas Schaaf, äußerte sich für seine Verhältnisse überschwänglich über die Rückkehr. «Er hat Klasse-Leistungen im Werder-Trikot gezeigt», sagte Schaaf. Er bezeichnete Diego als einen «Qualitäts-Gewinn für die Bundesliga». Schaaf kann seinen einstigen Schützling am ersten Dezember-Wochenende beim Bremer Gastspiel in Wolfsburg wiedersehen: «Wir haben ein gutes Verhältnis, und es bleibt auch so, wenn er nach Wolfsburg wechselt. Er muss nicht unbedingt sein Bestes geben, wenn es gegen Werder geht.»

Diego wird mit den kolportierten 15 Millionen Euro zum teuersten Liga-Einkauf in diesem Sommer und toppt seinen neuen Clubkollegen, den Zwölf-Millionen-Mann Simon Kjaer, der aus Palermo kam. Mit nun rund 38 Millionen Euro ist der VW-Club unangefochten Investitionsmeister der Sommer-Transferperiode.

Der Mutterkonzern der Wolfsburger macht ernst und stattet Hoeneß mit dem nötigen Kleingeld aus, um eine Europacup-Abstinenz der Niedersachsen wie in dieser Saison künftig zu vermeiden. Das Credo der Konzern-Bosse lautet dabei: «Da, wo VW vorn draufsteht, muss man auch vorn dabei sein.» So formuliert VW-Vorstand und VfL- Aufsichtsrats-Chef Francisco Garcia Sanz immer wieder den eigenen Anspruch.

Beim VfL erhofft man sich ähnliche Kabinettstücke von Diego wie in dessen Zeit bei Werder. 2007 hatte der Brasilianer aus 63,8 Metern gegen Alemannia Aachen das «Tor des Jahres» erzielt. Vor Jahresfrist wechselte der nun 25-Jährige für 24,5 Millionen Euro von Bremen zu Juve. Im Piemont kam der Ballkünstler aber nur bedingt zurecht und spielte eine durchwachsene Saison. Dadurch verpasste er die Teilnahme an der WM in Südafrika.