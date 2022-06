Schnell wurde die Beute vom Lkw in den Wagen des Haupttäters umgeladen, der jeweils noch in der Nacht in seiner Wohnung die Ware an einen Hehler aus Münster weiterverkaufte. Bei zwei Durchsuchungen stellte die Polizei Diebesgut im Wert von 60.000 DM sicher. Unter Beteiligung der Vermögensermittler der Polizei fand man auf einem Konto des 33-Jährigen 140.000 DM und stellte das Geld ebenso sicher, wie einen Neuwagen mit Navigationssystem für 50.000 DM, den er gerade gekauft hatte. Die Ermittlungen dauern an.