Diebe kamen mittags mit einem Schlüssel 22.06.2005, 22:00 Uhr

Türschlösser werden ausgetauscht, die Wach- und Schließgesellschaft hat ihre Kontrollgänge auch in die Essenszeiten ausgeweitet. Der Grund: In der Schüchtermann-Klinik haben 14 Patienten unerwünschten Besuch bekommen, der die Schließfächer in ihren Zimmern aufbrach und leerte.