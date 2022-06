Welchen Eindruck haben Sie von Mettingen?Mettingen ist eine aktive Stadt, die es nicht nötig hat, im Schatten der benachbarten Städte wie Osnabrück und Ibbenbüren zu stehen. Es ist natürlich eine Stadt, die mehr im ländlichen Raum liegt, aber die Menschen versuchen die Stärke, die der Ort hat, weiter nach vorn zu bringen - mit dem zu glänzen, was vorhanden ist.

Was haben Sie in Bocholt gemacht, das für die Mettinger interessant ist?Bocholt hat sich mit dem praxisorientierten Stadtmarketing überregional einen Namen gemacht, weil es eben nicht bei Absichtserklärungen geblieben ist. Zudem hat Bocholt vier Mal den Wettbewerb "Ab in die Mitte! "gewonnen. Wir haben die Bonus-Card eingeführt. Ich denke, unser intensives Stadtmarkting kann man gut auf eine kleine Stadt wie Mettingen übertragen.

Was bringen Sie den Mettingern heute Mittag mit?Ich komme nicht mit einer wahnsinns Powerpoint-Präsentation. Darum geht es mir nicht. Sondern eher darum, den Mettingern Impulse zu geben, das, was positiv angefangen wurde, weiter umzusetzen. Gemeinsam Ideen entwickeln, das wird das Thema sein. Denn die Menschen müssen in ihrer Gemeinde klarkommen nicht der Gastreferent. Die Zukunft liegt bei den Mettingern selbst.