Die Zauberklänge einer Panflöte 02.01.2007, 23:00 Uhr

"Mit meinem Herzen und meiner Seele, mit all meiner Kraft, werde ich versuchen, den ganz besonderen Ton zu finden, den nur ein Rumäne der Panflöte entlocken kann, dem Instrument seiner Ahnen, der Mutter der rumänischen Musik." Das sagt Constantin Motoi, der am Montag, 22. Januar, in der Dreifaltigkeitskirche in Bad Laer gastiert und am Mittwoch, 24. Januar, im Kurhaus Bad Iburg.