Auch die Plätze für den heutigen Termin sind gefragt. Es gibt nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf. An der Waldbühnenkasse kommen heute Abend nur Tickets in den Verkauf, wenn für den Abend vorbestellte Karten nicht abgeholt werden. Das Waldbühnenteam verweist deshalb Interessierte schon auf die weiteren sechs Spieltermine, die bis zum Saisonende Anfang September noch auf dem Programm stehen. Für die „Heiße Ecke“-Vorstellungen am 16., 19., 22., 27. und 29. August sowie am 6. September (jeweils 20 Uhr) gibt es derzeit noch ausreichend Kartenkontingente.