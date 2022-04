Claudia Haarmann große Arbeitsfelder durch eine grundsätzliche Änderung der Arbeitsmarktpolitik der Arbeitsagentur weggebrochen, ohne dass eine Chance bestanden hätte, die Kosten in angemessener Höhe zeitnah zu reduzieren.

Trotz vielfältigster eigener Bemühungen sei es in den vergangenen Jahren leider nicht gelungen, ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen. Habe man in den Vorjahren die Defizite noch durch Gewinnrücklagen ausgleichen können, sei dieses im Geschäftsjahr 2004/2005 nicht mehr zu realisieren gewesen. Der ermittelte Jahresverlust in Höhe von 233719 Euro bei der VHS müsse daher durch den Gesellschafter, den Zweckverband VHS Lingen, ausgeglichen werden, um eine Weiterführung der Arbeit zu ermöglichen. Die Stadt Lingen als Mitglied des Zweckverbandes hätte hierfür eine Summe von 217000 Euro aufzubringen.

Da aber abzusehen war, dass die VHS nicht allein gesunden könne, hatte der Ausschuss die Verwaltung beauftragt, ein Konsolidierungskonzept zu erstellen. Sollte dieses greifen, könnte nach Ende des Geschäftsjahres 2010/2011 wieder eine schwarze Null geschrieben werden. Nach Angaben der Kämmerin würde zwar nicht der Kernbereich, wohl aber die berufliche Bildung von den Konsolidierungsmaßnahmen berührt.

Zwischen 1979 und 2003 konnten über 23300 Veranstaltungen mit über 1176000 Unterrichtseinheiten und über 330000 Kursteilnehmern und Hörern durchgeführt werden. Frau Haarmann: '"'Diese Zahlen belegen, dass das von der VHS durchgeführte Weiterbildungsangebot dem Bedarf in der Region in hohem Maße gerecht wurde.'"'